Ночные катания в Ставрополе привели к ДТП с тремя пострадавшими и сгоревшим авто

18 сентября в Ставрополе ночные катания молодых людей обернулись ДТП и сгоревшим автомобилем. Около 5 часов утра водитель автомашины «ВАЗ-21144» на пересечении улиц Дзержинского и Л. Толстого, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «Джили». По инерции «ВАЗ» продолжил движение, въехал в бетонное ограждение и загорелся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и три пассажира отечественного автомобиля, в том числе 16-летняя девушка. Пострадавшие успели покинуть транспортное средство до момента его возгорания. Водитель, 21-летний житель Левокумского района, от прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался. По данному факту составлен административный материал, молодому человеку грозит денежный штраф и лишение водительского удостоверения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160919/nochnye_kataniya_v_stavropole_priveli_k_dtp_s_tremya_postradavsh_96649.html