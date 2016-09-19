На Ставрополье освоено более 80% годового лимита по господдержке АПК

Господдержка регионального агропрома стала главной темой совещания, провел которое министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. В частности шла речь об условиях, сроках и механизмах предоставления аграриям несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофели и овощей открытого грунта. Окончание сроков подачи документов на этот вид поддержки – 30 октября. На встрече проанализировали ход освоения бюджетных средств, выделенных на оказание господдержки агропроизводства. Так, на данный момент, из более чем 5,5 млрд. рублей фактически освоено 4,5 млрд. рублей – это более 80 процентов от годовых объемов. Для сравнения, в целом по Российской Федерации этот результат – 76 процентов. Как сообщили в краевом минсельхозе, полностью использованы субсидии по несвязанной поддержке в растениеводстве, по краткосрочным кредитам, племенному животноводству, страхованию урожая сельхозкультур, грантовой поддержке начинающих фермеров, семейным животноводческим фермам, сельхозпотребкооперативам, субсидии по жилью, средства по противоградовым мероприятиям, субсидии на содержание редких пород рыбы. Практически в полном объеме выплачены субсидии по овцеводству и по молоку, а также инвестиционным кредитам.

Со дня на день на Ставрополье развернется массовый осенний сев. На совещании обсудили готовность районов к кампании. Проанализировав сведения о качестве семян озимых зерновых в сельхозорганизациях края, министр поручил поставить под особый контроль семена элиты. Также рассматривались вопросы внесения минеральных удобрений и о наведении порядка вдоль автомобильных дорог федерального и краевого значения.

http://www.stapravda.ru/20160919/na_stavropole_osvoeno_bolee_80_godovogo_limita_po_gospodderzhke__96633.html