В Ставрополе широко отметили День города и края, а форум искусств «Золотой витязь» завершил работу

Прошедший День города и края привлек внимание тысяч жителей Ставрополья, подарил много ярких эмоций, впечатлений, приятных встреч с искусством, творчеством и талантами. В столице края главными событиями вечерней программы праздника стала тожественная церемония закрытия Славянского форума искусств «Золотой Витязь». Ее провел народный артист России, президент форума Николай Бурляев. Он вручил губернатору Владимиру Владимирову, присутствующему на церемонии, статуэтку «Золотого витязя». На гала-концерте выступили известные представители киноискусства России, Сербии и Украины, а также Государственный хор МЧС России. Напомним, в рамках форума «Золотой витязь» в 22 городах и селах края состоялось 47 концертов, выставок, кинопоказов, спектаклей и творческих встреч. Их посетили более 40 тысяч человек.

Состоялась на главной сцене Крепостной горы и еще одна торжественная церемония – наградили финалистов и победителей городского конкурса «Что я сделал для города Ставрополя». В заключении с концертом выступили звезды российской эстрады – популярные группы «Браво» и «Серебро». А завершился праздничный день фейерверком.

http://www.stapravda.ru/20160917/v_stavropole_shiroko_otmetili_den_goroda_i_kraya_a_forum_iskusst_96622.html