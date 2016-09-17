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17 сентября 2016 г.

В Ставрополе наградили выдающихся жителей города

В Ставрополе наградили выдающихся жителей города

В администрации Ставрополя в преддверии Дня города и края чествовали выдающихся земляков. Их имена хорошо знакомы широкой публике. Почтенную медаль «За усердие и полезность» получил спортсмен Евгений Кузнецов, благодарственное письмо и медаль вручили генеральному директору АО «Электроавтоматика» Юрию Мишину – активному участнику благоустройства города. В очередной раз теплые слова прозвучали и в адрес победительниц краевого этапа всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» Юлии Гусак и Анны Давыденко. Свою награду получила и пятилетняя Ксения Белоцерковская – самая юная участница масштабного велопробега «Мы первые!». Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев лично вручил маленькой ставропольчанке грамоту и большую плюшевую игрушку.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160917/v_stavropole_nagradili_vydayuschikhsya_zhiteley_goroda_96616.html
Фотография к статье В Ставрополе наградили выдающихся жителей города
В Ставрополе наградили выдающихся жителей города
В Ставрополе наградили выдающихся жителей города
Фото пресс-службы администрации Ставрополя
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