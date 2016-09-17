В Ставрополе на месяц перекроют движение по двум автодорогам: водителей просят быть терпеливей

С 19 сентября по 19 октября в Ставрополе будет перекрыто движение автотранспорта по переулку Прикумскому и по улице Заводской (от переулка Прикумского до улицы Бабушкина). Это связано с проведением работ по реконструкции напорного коллектора. В администрации города просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и терпением. Также сообщается, что объехать эти участки можно будет по Михайловскому шоссе, улицам Апанасенковской, Гражданской, Войтика и переулку Ползунова. Скоректирван маршрут и для общественного транспорта. Автобусы № 7А, № 15, № 15М, № 17М, № 120М будут двигаться от проезда Чапаевского по шоссе Михайловскому, улице Ползунова, улице Войтика, проспекту К. Маркса и далее по привычным маршрутам.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160917/v_stavropole_na_mesyats_perekroyut_dvizhenie_po_dvum_avtodorogam_96615.html