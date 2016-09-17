В Ставрополе на форуме «Золотой Витязь» выступил Дмитрий Певцов
Форум «Золотой Витязь» подарил еще одну незабываемую встречу жителям краевой столицы. 15 сентября во Дворце культуры и спорта вместе с группой «КарТуш» выступил известный российский артист театра и кино Дмитрий Певцов.
За плечами Дмитрия множество интереснейших ролей и мощная армия фанатов. Есть они и в Ставрополе, понять это можно было по тому, что в зрительном зале найти свободных мест было невозможно. Для многих в этот вечер Певцов раскрылся по-новому: он пел, играл на гитаре и декламировал стихи, доставляя публике истинное удовольствие. Прозвучали песни Владимира Высоцкого, композиции из кинокартин и мультфильмов.
На концерте было очень уютно – как во время встречи с добрым знакомым. Гость это тоже почувствовал заметив: от зрителей в зале исходит добрая энергия – вмиг исчезла вся усталость.