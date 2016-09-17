В День края и краевого центра две новые фамилии дополнили Аллею почетных граждан Ставрополя

Выходные для нас были особенными – их украсили масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню края и краевой столицы. Открытие по традиции прошло на Аллее почетных граждан города, где появились новые пилоны: Римме Ивановой – первой женщине России, удостоенной ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени, за героизм и беспримерную самоотверженность, проявленные в годы первой мировой войны и Андрею Голубу – знаменитому скульптору, внесшему огромный вклад в создание архитектурного облика Ставрополя.

Под барабанную дробь, четко печатая шаг, у пилонов земляков – ставропольцев замерли в почетном карауле кадеты – юноши и девушки 24-й гимназии. Сюда, на церемонию открытия, кажется, пришел весь город: несколько поколений Андрея Голуба, ветераны Великой Отечественной войны, многочисленные гости краевой столицы, руководители края и города, общественные деятели.

– Спасибо нашим ветеранам за то, что сохранили Ставропольский край для следующих поколений, – поблагодарил губернатор СК В. Владимиров. – Сегодня мы стараемся развивать регион, чтобы потом так же честно смотреть людям в глаза. По традиции мы открываем праздник на Аллее почетных граждан – здесь увековечена память о людях, которые внесли значительный вклад в жизнь города.

Далее праздничные мероприятия продолжились на разных площадках Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20160917/v_den_kraya_i_kraevogo_tsentra_dve_novye_familii_dopolnili_alley_96619.html