Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
17 сентября 2016 г.

По улицам праздничного Ставрополя прошел детский карнавал

В столице края 17 сентября тысячи людей вышли на улицы, чтобы вместе отпраздновать два больших события – День Ставропольского края и День города Ставрополя. Пожалуй, одним из самых запоминающихся моментов праздника стало детское карнавальное шествие под названием «Мы разные, но мы вместе». В нем приняли участие более двух тысяч юных артистов и около 500 музыкантов. Шествие стартовало под звуки «Праздничной увертюры», исполненной пятнадцатью духовыми оркестрами. Яркие шумные колонны воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов прошли от Аллеи Почетных граждан города вдоль проспекта Октябрьской революции. Шествие завершилось на главной площади. По пути к нему присоединились участники и гости праздника, а вместе с ними и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. На площади Ленина глава края открыл детский карнавал, вручив символический ключ от города его юным жителям. Многочисленным танцорам аккомпанировал уже полюбившийся тысячный сводный детский хор Ставропольского края. В этом году он представил обновленный репертуар, украшенный произведениями ставропольских поэтов и композиторов.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160917/po_ulitsam_prazdnichnogo_stavropolya_proshel_detskiy_karnaval_96620.html
Фотография к статье По улицам праздничного Ставрополя прошел детский карнавал
День города Ставрополя – 2016
Закрыть
День города - Ставрополь (ссылки по теме)
В Ставрополе завершается подготовка к празднованию дня города и края
День Ставрополя и День края 2016: программа мероприятий в краевом центре
Выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья» развернется 17 сентября
Горожане выберут лучшие проекты конкурса «Что я сделал для Ставрополя»
Международный скульптурный симпозиум работает на Крепостной горе Ставрополя
Каскад фонтанов и интерактивный музей появятся в центре Ставрополя
239 роз ко Дню города высадят в каждом школьном дворе Ставрополя
Бесплатные экскурсии по Ставрополю вызвали большой интерес среди горожан
Ангел-хранитель Ставрополя ко Дню города станет золотым
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Ставрополь
По улицам праздничного Ставрополя прошел детский карнавал
В Ставрополе на форуме «Золотой Витязь» выступил Дмитрий Певцов
В Ставрополе наградили выдающихся жителей города
В Ставрополе на месяц перекроют движение по двум автодорогам: водителей просят быть терпеливей
17 сентября в День края в Ставрополе ограничат движение
Общество
Валентина Матвиенко поздравила ставропольчан с Днем края
Лучший почтальон Ставропольского края живет в Невинномысске
В Ставропольском крае чаще рассказывают о семейных ценностях
Журналисты оценили степень благоустройства Ставрополя
Школьники украшают розами Ставрополь

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!