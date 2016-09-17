По улицам праздничного Ставрополя прошел детский карнавал

В столице края 17 сентября тысячи людей вышли на улицы, чтобы вместе отпраздновать два больших события – День Ставропольского края и День города Ставрополя. Пожалуй, одним из самых запоминающихся моментов праздника стало детское карнавальное шествие под названием «Мы разные, но мы вместе». В нем приняли участие более двух тысяч юных артистов и около 500 музыкантов. Шествие стартовало под звуки «Праздничной увертюры», исполненной пятнадцатью духовыми оркестрами. Яркие шумные колонны воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов прошли от Аллеи Почетных граждан города вдоль проспекта Октябрьской революции. Шествие завершилось на главной площади. По пути к нему присоединились участники и гости праздника, а вместе с ними и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. На площади Ленина глава края открыл детский карнавал, вручив символический ключ от города его юным жителям. Многочисленным танцорам аккомпанировал уже полюбившийся тысячный сводный детский хор Ставропольского края. В этом году он представил обновленный репертуар, украшенный произведениями ставропольских поэтов и композиторов.

http://www.stapravda.ru/20160917/po_ulitsam_prazdnichnogo_stavropolya_proshel_detskiy_karnaval_96620.html