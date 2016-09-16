Журналисты оценили степень благоустройства Ставрополя

В преддверии Дня города и края глава администрации Ставрополя А. Джатдоев вместе с журналистами совершил поездку по Ставрополю. Основная цель – на месте оценить готовность краевой столицы к предстоящему празднику. Посетили самые важные объекта, а отправной точкой стал участок по улице Ленина, прилегающий к новому перинатальному центру. В настоящее время там идут работы по благоустройству территории: убраны рекламные щиты, а широкий и удобный для передвижения пешеходов тротуар устлан современной плиткой. Здесь же строится многоуровневая парковка для более чем 600 автомобилей, предусматривающая, в том числе, бесплатные места для жителей прилегающих домов.

Глава администрации провел журналистов по новым городским аллеям. Две из них находятся по улице Ленина (от улицы Семашко до здания «Сбербанка» и от остановки «Площадь 200-летия» до жилого комплекса «Брусника»). Ещё одна – на отрезке по ул.50 лет ВЛКСМ (от лицея №35 до ТЦ «Москва»), в этом году планируется продлить ее до 45 параллели. Уже сейчас эти пешеходные зоны, вымощенные яркой, цветной плиткой и оборудованные современными ночными фонарями, стали излюбленным местом для прогулок горожан и велосипедистов.

В ближайшее время появится новая пешеходная зона вдоль линии леса на улице Доваторцев, где началась установка уличных фонарей и лавочек.

К главному городскому празднику также отремонтировано более девяти километров новых дорог. Полностью готово дорожное полотно на ул. Лермонтова. Рабочие наносят завершающие штрихи в обустройство крупных городских автомагистралей по улицам Доваторцев, Шпаковской, Пирогова, Куйбышева и Буйнакского: наносится разметка, обновляются газоны, ремонтируются тротуары, устанавливаются современные остановочные павильоны и светоотражающие дорожные знаки.

Во время поездки журналисты не обошли стороной вопрос организации платных парковок. Андрей Джатдоев в очередной раз напомнил, что основная задача паркоматов – разгрузка городских магистралей, а также сбор средств на ремонт дорог:

– Ставрополь – большой быстрорастущий город. И нужно привыкать к тому, что мы должны жить по правилам мегаполиса, игнорирование которых приведёт к необратимым явлениям, таким как полная блокировка движения на дорогах. Порой приходится принимать не совсем популярные решения, чтобы город был лучше, красивее и комфортнее для жизни. На сегодняшний день обозначен жёсткий вектор направленности развития города. В том числе убираются киоски и рекламные конструкции, мешающие горожанам и нарушающие эстетический облик Ставрополя.

Продолжая диалог с журналистами, А. Джатдоев обратил внимание на то, как заметно преобразился самый густонаселённый Юго-Западный район, где высокими темпами идет возведение мощной транспортной артерии – шестиполосной магистрали протяженностью более 2,5 км от улицы Западный обход до улицы 45-я параллель. На территории запроектированы велодорожки, остановочные пункты, дороги-дублеры, ливнёвка и комплекс очистных сооружений.

Здесь же через год появится выставочный центр-музей «Россия. Моя история», призванный стать многофункциональной мультимедийной площадкой для ежедневных экскурсий, а также мероприятий Всероссийского значения. Площадь выставочного зала свыше 6500 квадратных метров, проектом предусмотрены интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями и аудиогиды. Стоит отметить, что Ставрополь – один из немногих городов страны, где появится столь грандиозный и масштабный объект.

Также совсем скоро на 45 параллели зацветет новая Альпийская горка — красивый и большой цветник.

Вместе с главой администрации города журналисты посетили новую многофункциональную спортивную площадку на территории лицея № 35. Футбольные ворота, баскетбольные кольца, сетка для тенниса, безопасное, а, главное, удобное для занятий резиновое покрытие – в городе таких спортивных площадок уже пять. Две из них находятся у школ №7,18, ещё две – на ул. Гризодубовой и ул. Шпаковской.

Впереди еще один грандиозный проект: по многочисленным просьбам в скором времени на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского начнется строительство Ледового дворца.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160916/zhurnalisty_otsenili_stepen_blagoustroystva_stavropolya_96605.html