Определены победители социального проекта «Что я сделал для города Ставрополя»

Главный приз – за гражданскую инициативу / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

В администрации краевого центра состоялось заседание комиссии по определению победителя городского социального проекта «Что я сделал для города Ставрополя».

Новинкой этого года стало то, что конкурс проходит по двум номинациям: «Личный вклад в создание благоприятной среды в Ставрополе, в улучшение жизни городского сообщества, в развитие города» и «Заслуги в социально-экономическом развитии Ставрополя коллективов предприятий, организаций, учреждений». В жюри конкурса вошли члены общественных организаций, уважаемые и авторитетные эксперты. Из 49 заявок путем интернет-голосования горожане выбрали 15 финалистов: десять в первой и пять во второй номинациях.

Андрей Джатдоев вручил конкурсантам дипломы победителей первого этапа конкурса и памятные подарки. Участники заключительного этапа представили на суд комиссии свои проекты. По итогам тайного голосования в личной номинации первого места и главного приза удостоился благотворительный проект «Дети – больнице», представленный на конкурс его руководителем Еленой Коробченко. Этот проект создан в 2013 году в помощь маленьким пациентам отделения детской онкологии и гематологии КДКБ Ставрополя. Это в большей степени гражданская инициатива, сплотившая множество неравнодушных людей города, чтобы помочь детям и их родителям в очень непростой жизненный период. В номинации среди предприятий и организаций города победили проект социально ориентированного АНО «Клуб любителей фигурного катания» и его руководитель Ирина Лукьянцева. За два года при участии клуба осуществлены постановки восьми ледовых шоу, проведено четыре торжественных открытия и закрытия первенства Вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой среди сборных команд довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ. Организован первый межрегиональный открытый городской турнир по фигурному катанию, посвященный победе в Великой Отечественной войне.

Награждение победителей пройдет в День города и края вечером на Крепостной горе непосредственно перед выступлением музыкальных звезд праздника – групп «Браво» и «Серебро».

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160916/opredeleny_pobediteli_sotsialnogo_proekta_chto_ya_sdelal_dlya_go_96588.html