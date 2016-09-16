Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
16 сентября 2016 г.
Главный приз – за гражданскую инициативу / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Определены победители социального проекта «Что я сделал для города Ставрополя»

В администрации краевого центра состоялось заседание комиссии по определению победителя городского социального проекта «Что я сделал для города Ставрополя».

Новинкой этого года стало то, что конкурс проходит по двум номинациям: «Личный вклад в создание благоприятной среды в Ставрополе, в улучшение жизни городского сообщества, в развитие города» и «Заслуги в социально-экономическом развитии Ставрополя коллективов предприятий, организаций, учреждений». В жюри конкурса вошли члены общественных организаций, уважаемые и авторитетные эксперты. Из 49 заявок путем интернет-голосования горожане выбрали 15 финалистов: десять в первой и пять во второй номинациях.

Андрей Джатдоев вручил конкурсантам дипломы победителей первого этапа конкурса и памятные подарки. Участники заключительного этапа представили на суд комиссии свои проекты. По итогам тайного голосования в личной номинации первого места и главного приза удостоился благотворительный проект «Дети – больнице», представленный на конкурс его руководителем Еленой Коробченко. Этот проект создан в 2013 году в помощь маленьким пациентам отделения детской онкологии и гематологии КДКБ Ставрополя. Это в большей степени гражданская инициатива, сплотившая множество неравнодушных людей города, чтобы помочь детям и их родителям в очень непростой жизненный период. В номинации среди предприятий и организаций города победили проект социально ориентированного АНО «Клуб любителей фигурного катания» и его руководитель Ирина Лукьянцева. За два года при участии клуба осуществлены постановки восьми ледовых шоу, проведено четыре торжественных открытия и закрытия первенства Вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой среди сборных команд довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ. Организован первый межрегиональный открытый городской турнир по фигурному катанию, посвященный победе в Великой Отечественной войне.

Награждение победителей пройдет в День города и края вечером на Крепостной горе непосредственно перед выступлением музыкальных звезд праздника – групп «Браво» и «Серебро».

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160916/opredeleny_pobediteli_sotsialnogo_proekta_chto_ya_sdelal_dlya_go_96588.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Экономика
Определены победители социального проекта «Что я сделал для города Ставрополя»
Министр энергетики и промышленности Виталий Хоценко о перспективах развития производства на Ставрополье
Невинномысск – город с видом на перспективу
Ставрополье представило продукцию на выставке продуктов питания WorldFood Moscow
ВТБ24 запускает прием карт «Мир» в сети магазинов «Магнит»
Ставрополь
В Ставрополе прошло заседание совета по делам инвалидов при губернаторе края
Ставрополь готов поддержать программу по благоустройству придворовых территорий
Вышел второй номер альманаха «Литературное Ставрополье» за 2016 год
В Ставрополе волонтеры рассказали горожанам о «мобильных» мошенниках
Об истории детской книги в крае можно узнать 17 сентября в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!