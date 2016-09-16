Фестиваль для души / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

На Ставрополье открылся IV фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт». В течение месяца творческие коллективы края выступят в социально ориентированных учреждениях с концертными программами, театральными постановками, проведут игры. Организаторы – специалисты краевой клинической психиатрической больницы № 1 отмечают: основная задача – окунуть людей в творческое пространство, создать праздничное настроение. Кстати, театральная студия Академии здорового образа жизни им. В. Скакуна уже навестила воспитанников специализированного детского дома № 9. С малышами поиграли в подвижные игры, показали вокальные и инструментальные номера, а на прощание вручили сладкие подарки.

http://www.stapravda.ru/20160916/na_stavropole_otkrylsya_iv_festival_tvorchestva_i_dobroy_voli_du_96577.html