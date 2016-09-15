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15 сентября 2016 г.

Губернатор Ставрополья призвал политические партии к честной конкурентной борьбе

Губернатор Владимир Владимиров встретился с представителями парламентских и непарламентских партий, участвующих в избирательных кампаниях по выборам в Государственную Думу России, Думу Ставропольского края и представительные органы местного самоуправления. Во встрече также приняло участие руководство Главного управления внутренних дел и прокуратуры края.

Обращаясь к представителям партий, глава региона призвал уважать политических оппонентов и завершить избирательную кампанию в оставшиеся до 18 сентября дни, действуя исключительно в рамках этики и закона.

– Выборы в Ставропольском крае должны быть конкурентными, легитимными и честными. На каждое незаконное действие будет противодействие правоохранительных органов, и ни одно обращение о нарушении законодательства не останется без внимания и реакции, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава края также отметил важность правильного составления и подачи жалоб о нарушениях.

– Все обращения должны быть подкреплены конкретными фактами, а не слухами. Не стоит делать имя на выборных скандалах, – акцентировал он.

Как прозвучало на встрече, правоохранительные органы края располагают достаточным количеством сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и контроль за соблюдением законности на всех избирательных участках.

Органы прокуратуры Ставрополья готовы оперативно рассмотреть все поступающие заявления. По данным надзорного органа, грубых нарушений закона в ходе избирательной кампании в регионе на сегодня не установлено.

Вместе с тем, представители партий высказали ряд замечаний по некоторым случаям недобросовестной, по их мнению, политической конкуренции. Глава края взял эти обращения на контроль, по их поводу будут проведены проверки с участием правоохранительных органов.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160915/gubernator_stavropolya_prizval_politicheskie_partii_k_chestnoy_k_96556.html
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