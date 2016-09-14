«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Максимум выгоды», которая будет полезна всей семье. Осенью самое время подключить высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» по максимально выгодным тарифам. Услуги пригодятся и школьнику в учебе, и маме в поиске рецептов заготовок, и папе по работе или автомобильным заботам, а долгими осенними и зимними вечерами вся семья будет собираться, чтобы посмотреть любимый фильм.

При одновременном подключении услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» (с пакетом телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ») абонентская плата составит от 550 рублей в месяц. Чем выше выбранная скорость передачи данных, тем выше экономия: на максимальных тарифных планах можно сэкономить до 35%. Еще одно отличное предложение – по акции «Оборудование 2016» роутер или ТВ-приставку можно арендовать по цене от 1 рубля за штуку в месяц. Таким образом, новые акции «Ростелекома» помогут получить много услуг по выгодной цене, а сэкономленные средства направить на другие семейные задачи.

По условиям акции «Максимум выгоды» абоненты могут по специальным тарифам подключить «Домашний интернет» со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с, а также выбрать оптимальный для своей семьи пакет телеканалов. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Абонентам «Интерактивного ТВ» доступно более 200 телеканалов и максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:

«Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;

«Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D.

«Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);

«Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Подключить пакет услуг «Домашний интернет» плюс «Интерактивное ТВ» в рамках акции «Максимум выгоды» могут не только новые абоненты, но и пользователи одной услуги, чтобы подключить вторую.

Заявки на участие в акции «Максимум выгоды» принимаются по 30 ноября 2016 года. Стать участником очень просто: можно оставить заявку на сайте www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного ТВ, а также телефонии. Компания обслуживает 12,0 млн абонентов ШПД и 3,9 млн домохозяйств с «Интерактивным ТВ», а также свыше 18 млн домашних телефонов.

Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Полные условия акций «Максимум выгоды» и «Оборудование 2016» доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160914/maksimum_interneta_i_televideniya_dlya_vsey_semi__novaya_aktsiya_96549.html