День кукурузы провели в Предгорном районе

На базе Всероссийского НИИ кукурузы, что в Предгорном районе, прошел День поля – 2016. Он был посвящен производству отечественных гибридов царицы полей на зерно и силос. Этот институт является координатором по селекции и семеноводству кукурузы научных учреждений России. Как подчеркнул министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, семена гибридов селекции НИИ составляют не менее 30 процентов всего отраслевого рынка страны. На Ставрополье 200 тысяч гектаров занято под кукурузу, часть полей засевается семенным материалом НИИ. На встрече речь шла о более тесном взаимодействии ученых и аграриев.

http://www.stapravda.ru/20160914/den_kukuruzy_proveli_v_predgornom_rayone_96520.html