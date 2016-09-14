Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
14 сентября 2016 г.
День царицы полей / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

День кукурузы провели в Предгорном районе

На базе Всероссийского НИИ кукурузы, что в Предгорном районе, прошел День поля – 2016. Он был посвящен производству отечественных гибридов царицы полей на зерно и силос. Этот институт является координатором по селекции и семеноводству кукурузы научных учреждений России. Как подчеркнул министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, семена гибридов селекции НИИ составляют не менее 30 процентов всего отраслевого рынка страны. На Ставрополье 200 тысяч гектаров занято под кукурузу, часть полей засевается семенным материалом НИИ. На встрече речь шла о более тесном взаимодействии ученых и аграриев.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160914/den_kukuruzy_proveli_v_predgornom_rayone_96520.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Предгорный район
День кукурузы провели в Предгорном районе
В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»
Банду грабителей, орудовавших в трех регионах, судят на Ставрополье
В Предгорном районе прокуратура обязала собственника участка ликвидировать свалку
24-летний парень утонул в Предгорном районе Ставрополья
Сельское хозяйство
Перспективы развития плодоводства и виноградарства обсудили в Ставропольском крае
Делегация ставропольских ученых побывала в ведущих сельскохозяйственных предприятиях Дании
СтГАУ выиграл гранат Минсельхоза РФ на проект в сфере молочного животноводства
В августе Роспотребнадзор Ставрополья провел около 30 мясных проверок
На Ставрополье выросла урожайность овощей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!