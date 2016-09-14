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Визит в Данию / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

Делегация ставропольских ученых побывала в ведущих сельскохозяйственных предприятиях Дании

Делегация ученых Ставропольского государственного аграрного университета побывала в ведущих научно-производственных и сельскохозяйственных предприятиях Дании.

Поездка состоялась в рамках научно-исследовательского проекта, осуществляемого под патронажем Министерства сельского хозяйства РФ, цель которого – совершенствование системы оценки качества молока и молочной продукции. Эта система предполагает проведение независимого учета продуктивности и оценки качества молока, а также получение генетически здорового потомства от высокопродуктивных родителей. Ставропольские ученые курируют внедрение европейской системы качества молочных продуктов уже на базе шестнадцати ведущих племенных животноводческих хозяйств Северного Кавказа.

Ставропольцы побывали на крупнейшей датской фирме по производству лабораторного оборудования для анализов молока, мяса, кормов, сообщили в агро-университете. Программа визита включала также посещение лучшего фермерского молочного хозяйства, где продуктивность буренок голштинской породы составляет 12 тысяч килограммов в год. Ферму обслуживают всего четыре человека, коров доят четыре робота, управление стадом производится при помощи системы навигации.

По итогам поездки достигнуты договоренности о том, что наши ученые совместно с датскими коллегами будут разрабатывать новые методы оценки белковых компонентов молока и рекоменда-ции по повышению биологической безопасности продукции. В свою очередь, датская компания выпустит новое оборудование с учетом результатов совместных исследований. Кроме того, намечено развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Не исключено, что датские ученые выступят с лекциями для ставропольских студентов.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160914/delegatsiya_stavropolskikh_uchenykh_pobyvala_v_veduschikh_selsko_96548.html
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