В Новоселицком районе мужчина из ревности поджог крышу дома бывшей сожительницы

Сотрудниками полиции Новоселицкого района установлено, что в районном центре совершен умышленный поджог крыши частного дома. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Поджигатель вскоре был задержан, в отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что совершил преступление из ревности к бывшей сожительнице, являющейся собственником пострадавшего домовладения. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160913/v_novoselitskom_rayone_muzhchina_iz_revnosti_podzhog_kryshu_doma_96523.html