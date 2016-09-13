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13 сентября 2016 г.

В Новоселицком районе мужчина из ревности поджог крышу дома бывшей сожительницы

Сотрудниками полиции Новоселицкого района установлено, что в районном центре совершен умышленный поджог крыши частного дома. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Поджигатель вскоре был задержан, в отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что совершил преступление из ревности к бывшей сожительнице, являющейся собственником пострадавшего домовладения. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160913/v_novoselitskom_rayone_muzhchina_iz_revnosti_podzhog_kryshu_doma_96523.html
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