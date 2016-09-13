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13 сентября 2016 г.

Строительство детского сада началось в жилом районе «Гармония»

Строительство детского сада в жилом районе «Гармония», который возводится близ Ставрополя — событие долгожданное для молодых семей, проживающих в новом районе.

Торжественное мероприятие, посвящённое началу строительства детского учреждения, состоялась 11 сентября на строительной площадке в жилом районе «Гармония». В церемонии приняли участие представители краевой и муниципальной власти, духовенства, педагоги, жители и гости жилого района «Гармония».

Гости мероприятия поздравили собравшихся с долгожданным строительством, а также же днём города Михайловска Ставропольского края, который отмечался в эти же дни. Представители духовенства совершили молебен на основание детского сада. Активное участие в церемонии закладки камня приняли дети – воспитанники «Клуба весёлой детворы».

Будущий Центр развития и образования детей «Гармошка» рассчитан на пребывание в нём более 500 ребят. Строительство ведется за счет средств Строительной группы «Третий Рим». Всего же в жилом районе «Гармония» планируется построить 10 детских садов и шесть школ.

Детский сад «Гармошка» – не единственный объект социальной инфраструктуры, возводимый в жилом районе «Гармония». Так, буквально на прошлой неделе состоялось церемония начала строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, ориентированного на занятия единоборствами. Полным ходом идёт строительство Храма святого Великомученика Артемия.

http://www.stapravda.ru/20160913/stroitelstvo_detskogo_sada_nachalos_v_zhilom_rayone_garmoniya_96536.html
Фотография к статье Строительство детского сада началось в жилом районе «Гармония»
Строительство детского сада началось в жилом районе «Гармония»
Строительство детского сада началось в жилом районе «Гармония»
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