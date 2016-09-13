Симфонический оркестр имени П.И. Чайковского открыл форум искусств «Золотой витязь» в Ставрополе

Такого великолепия еще не видел исторический центр Ставрополя: на фоне очаровательного сентябрьского вечера под сиянием таинственных звезд вершилось чудо Музыки. Впервые на Ставрополье выступал всемирно известный Государственный академический большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, за дирижерским пультом сам прославленный маэстро, дирижер мирового класса народный артист СССР Владимир Федосеев. Сто десять (!) лучших музыкантов России подарили публике поистине волшебные мгновения. Замерла в восхищении старинная Крепостная гора, а тысячи людей, собравшихся здесь, приветствовали музыкантов благодарными овациями. Таким неповторимо-значительным стало открытие Vll Славянского форума искусств «Золотой Витязь», пришедшего в наш край уже в пятый раз.

Как признался, давая старт форуму его основатель и бессменный уже 25 лет руководитель народный артист России Николай Бурляев, у него были опасения по поводу такой необычной площадки — на открытом воздухе, но уже с первого взгляда на огромный импровизированный зрительный зал все сомнения рассеялись. Ставрополь, похоже, становится постоянным местом прописки «Золотого Витязя». А уже первый вечер подарил сразу ряд премьер: и первая встреча с легендарным оркестром В. Федосеева, и первая прямая трансляция, осуществленная молодым телевидением Института культуры МЧС России (передача шла не только на Ставрополье, но также в ряд регионов Сибири и Центральной России, а в записи ее можно будет увидеть на каналах «Культура», «Спас» и «Союз»), и первое совместное выступление оркестра с драматическим артистом — Н. Бурляев с присущим ему талантом проникновенно читал удивительно актуальную даже спустя три века после создания поэму великого русского поэта Г. Державина «Бог». Музыка прелюдии «Мечты» А. Скрябина звучала при этом так трогательно и так созвучно настроению поэмы.

В целом программа нынешнего форума богата и разнообразна как никогда, а география ее охватывает практически всю территорию края. Среди , кроме названного симфонического оркестра еще и великий Государственный академический ансамбль народного танца имени И. Моисеева, болгарский театр «National Art», Государственный ансамбль танца Беларуси, государственный хор Института культуры МЧС России, около 20 популярных актеров театра и кино. Грандиозность масштаба, как подчеркнул Н. Бурляев, стала возможна благодаря решению губернатора края В. Владимирова, финансовой поддержке ПАО «Лукойл» и активному содействию МЧС России. По сути, все это можно считать непосредственным ответом на декабрьский 2014 года указ Президента РФ о необходимости повышения роли культуры в жизни общества, создании стратегии новой государственной культурной политики.

Сердечно приветствовала гостей и зрителей форума заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина, выразившая уверенность с том, что новая встреча с замечательным «Золотым Витязем» найдет глубокий отклик в сердцах тысяч ставропольцев. А митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал форум прекрасным праздником, подчеркнув его огромную духовную составляющую. Он выразил пожелание, чтобы как можно больше было на Руси таких «золотых витязей», стоящих на страже русской души. Владыка с воодушевлением прочел поэму известного православного поэта иеромонаха Романа «Матушка Добрынюшке наказывала...», вызвав горячие аплодисменты.

«Золотой Витязь» победно шествует по Ставрополью, подтверждая неписаную истину — не хлебом единым жив человек, его душе всегда, во все времена (а в кризисные, наверное, особенно) нужны встречи с высоким искусством.

http://www.stapravda.ru/20160913/simfonicheskiy_orkestr_imeni_pi_chaykovskogo_otkryl_forum_iskuss_96532.html