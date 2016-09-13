Серийные похитители велосипедов задержаны в Пятигорске

В городской отдел внутренних дел Пятигорска обратились несколько местных жителей с заявлениями о кражах велосипедов из подъездов многоквартирных домов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий двое подозреваемых задержаны, третий объявлен в федеральный розыск. Следствием установлено, что молодые люди похитили 12 велосипедов, которые затем сбыли за 1,5 – 2,5 тысячи рублей каждый. По всем фактам хищения чужого имущества возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160913/seriynye_pokhititeli_velosipedov_zaderzhany_v_pyatigorske_96522.html