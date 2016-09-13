Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
13 сентября 2016 г.

Серийные похитители велосипедов задержаны в Пятигорске

В городской отдел внутренних дел Пятигорска обратились несколько местных жителей с заявлениями о кражах велосипедов из подъездов многоквартирных домов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий двое подозреваемых задержаны, третий объявлен в федеральный розыск. Следствием установлено, что молодые люди похитили 12 велосипедов, которые затем сбыли за 1,5 – 2,5 тысячи рублей каждый. По всем фактам хищения чужого имущества возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160913/seriynye_pokhititeli_velosipedov_zaderzhany_v_pyatigorske_96522.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Происшествия
В Новоселицком районе мужчина из ревности поджог крышу дома бывшей сожительницы
Серийные похитители велосипедов задержаны в Пятигорске
Пьяное застолье закончилось угоном авто и ДТП в Ипатовском районе
Более полумиллиона рублей обманутых клиентов присвоил фальшивый мебельщик в Ставрополе
В Александровском районе водитель уснул за рулем, в ДТП погиб пассажир
Пятигорск
Карнавалом цветов и Поляной песен отметили в Пятигорске 236-летие города
Формирование курортного сбора на курортах КМВ обсудили в Пятигорске
Первые итоги форума «Машук-2016»: время потрачено не зря!
Жених похитил в Пятигорске 16-летнюю девушку, за что будет судим
В Пятигорске прошли занятия в школе актива лидеров ученического самоуправления

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!