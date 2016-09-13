Около 300 тысяч рублей растратила из кассы начальница сельского почтового отделения на Ставрополье

Растрата на почте / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

В суде рассмотрено уголовное дело в отношении начальника сельского отделения почтовой связи Турксад Нефтекумского почтамта УФПС СК – филиала ФГУП «Почта России» Н. Кочергиной. Она признана виновной в растрате в крупном размере, сообщили в прокуратуре края. Два месяца она забирала часть денежных средств из кассы отделения и в итоге обобрала почту на 295655 рублей 30 копеек. Суд признал Кочергину виновной и назначил ей наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Кроме того, удовлетворены исковые требования представителя ФГУП «Почта России» о возмещении причиненного имущественного ущерба.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160913/okolo_300_tysyach_rubley_rastratila_iz_kassy_nachalnitsa_selskog_96492.html