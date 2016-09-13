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13 сентября 2016 г.
Курбан-байрам символизирует мир / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Курбан-байрам символизирует мир

Правительство края поздравляет всех мусульман Ставрополья с праздником Курбан-байрам. «Он символизирует мир и добро, милосердие и заботу о ближних, призывает к взаимопониманию и согласию между людьми, выражает верность лучшим духовным традициям, – сказано в приветственном адресе. – Верим, что и в дальнейшем мусульманская община Ставропольского края будет способствовать делу укрепления института семьи и воспитания молодежи, сохранению межрелигиозного и межнационального согласия в регионе. Пусть Курбан-байрам вселяет в ваши сердца светлые надежды, приносит успехи в благих начинаниях, укрепляет веру в завтрашний день. От души желаем всем вам здоровья и благополучия! Добра и мира – каждому дому и каждой семье!».

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160913/kurbanbayram_simvoliziruet_mir_96512.html
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