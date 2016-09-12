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12 сентября 2016 г.

Водитель и пассажир Ситроена погибли при столкновении с деревом в Курском районе

В Курском районе на 5-м километре автодороги «Курская-Горнозоводское» водитель автомобиля «Ситроен», двигаясь со скоростью не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в дерево, после чего произошло опрокидывание автомобиля, рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля от полученных травм погибли, еще один пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160912/voditel_i_passazhir_sitroena_pogibli_pri_stolknovenii_s_derevom__96497.html
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