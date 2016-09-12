В Ставрополе задержан организатор наркопритона

В Ставрополе пресечена деятельность наркоманского притона. Сотрудниками уголовного розыска установлено, что 50-летний житель краевого центра систематически предоставлял квартиру своего знакомого для изготовления и употребления наркотиков. В ходе обысков в квартире злоумышленника обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступления. Во время следствия подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. Недавно его задержали. Как сообщили в полиции, производство по уголовному делу возобновлено.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160912/v_stavropole_zaderzhan_organizator_narkopritona_96480.html