Участок федеральной трассы «Кавказ» будет отремонтирован в рекордно сжатые сроки

В Минеральных Водах под председательством заместителя председателя правительства края Романа Петрашова состоялось рабочее совещание, посвященное реконструкции девятикилометрового участка трассы «Кавказ», проходящего через Минераловодский городской округ.

В обсуждении хода работ приняли участие заказчики, подрядчики, представители краевой Думы. Как прозвучало, на трассу «Кавказ» ложится большая нагрузка – в сутки здесь проходит до 33,5 тысячи автомобилей. Чтобы разгрузить трассу, в правительстве края было принято решение провести реконструкцию и капитальный ремонт существующей дороги, увеличив ее пропускную способность. По проекту объект должен быть построен за 20 месяцев, принято решение сократить этот срок более чем вдвое.

Работы начались в мае текущего года. Задача ремонтников и строителей – завершить работы до декабря 2016-го, увеличив проезжую часть трассы до четырех полос.

– Это стратегический для края объект, – отметил Роман Петрашов. – Работы ведутся в непростых условиях – в черте города, при непрекращающемся движении автотранспорта. Тем не менее они уже наполовину выполнены.

Как прозвучало на совещании, дорог такого уровня в настоящий момент нигде больше не строится в России. В работах задействована уникальная техника – в частности асфальтоукладчики с лазерным оборудованием. На ней работает высококлассный обученный персонал. Уникальны также технологии и материалы, позволяющие добиться износостойкости дороги.

Кроме работ по расширению полотна и укладке нового асфальта будет выполняться благоустройство дороги и прилегающей территории: появятся тротуары, пешеходные переходы и светофоры. В тех частях дороги, которые наиболее тесно прилегают к жилым домам, будут оборудованы отвод воды и бордюры.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160912/uchastok_federalnoy_trassy_kavkaz_budet_otremontirovan_v_rekordn_96503.html