Октябрьский район Ставрополья отметил 54-летие

Свой 54-й день рождения Октябрьский район Ставрополя встретил во всей красе – в праздничном убранстве улиц, с цветущими клумбами и искрящимися фонтанами.

Его по праву считают историческим центром Ставрополя. Осенью 1777 года на Крепостной горе были заложены первые укрепления, положившие начало будущему краевому центру. Году рождения район обязан уже новейшей истории, а на самом деле Октябрьский абсолютный ровесник города. Сегодня это крупный и промышленно развитый район города. На его территории около двух тысяч предприятий, семь высших учебных заведений, школы, поликлиники, учреждения культуры, спорта. Здесь проживает более 80 тысяч горожан.

По традиции череда торжеств началась с открытия обновленной Доски почета и награждения лучших тружеников района. Этой чести были удостоены 14 горожан и 12 организаций. Среди них главврач Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера К. Хурцев, корреспондент и редактор информационных программ ГТРК «Ставрополье» В. Парушкина, генеральный директор ремонтно-строительного управления – 1 А. Полозко, вторая городская клиническая больница, районный Дом детского творчества.

День рождения отметили в филармонии, куда пригласили и участников Великой отечественной войны и ветеранов, которые стояли у истоков становления района и внесли неоценимый вклад в его развитие и процветание. Поздравить «октябрят» с праздником пришли представители краевой и городской власти.

– Как известно, без прошлого не бывает настоящего и будущего. На территории Октябрьского района находится до 80 процентов всех исторических и культурных зданий и объектов Ставрополя. И сегодня за сохранение исторического центра города особые слова благодарности хочу сказать простым труженикам – дорожникам, дворникам, озеленителям, строителям, ремонтирующим фасады. Это их труд делает наш город красивым и удобным для жизни, – отметил глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев.

Только в этом году в районе отремонтировано 20 улиц. На других проблемных участках дорожного полотна проведен качественный ямочный ремонт. Отремонтированы более 40 детских площадок. На внутриквартальных территориях установлено дополнительно более 30 новых антивандальных тренажеров.

День рождения Октябрьского района продолжился на улицах города. На открытых площадках в микрорайонах по месту жительства прошли спортивные состязания, концерты художественной самодеятельности, выставки и семейные конкурсы.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160912/oktyabrskiy_rayon_stavropolya_otmetil_54letie_96502.html