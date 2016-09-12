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12 сентября 2016 г.

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников посетил СПКК «Гигант» в Благодарненском районе

Колхоз имеет свою пекарню, производительностью 1200 тонн в год, где выпекается сорок наименований продукции

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников в рамках рабочей поездки по Благодарненскому району посетил одно из самых успешных хозяйств края СПКК «Гигант». Как рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК, хозяйство занимается не только растениеводством, но и стабильно развивает племенное животноводство. Крупный рогатый скот представлен скотом мясной породы «казахская белоголовая». Численность крупного рогатого скота достигла почти двух тысяч голов. Быки – производители традиционно получают золотые и серебряные медали на всероссийской выставке в Москве «Золотая осень». Эти животные, благодаря своим уникальным качествам, всегда являются по праву украшением всех выставок племенных животных. Из года в год СПКК «Гигант» входит в список 300 лучших сельскохозяйственных предприятий страны, в десятку лучших производителей зерна. По словам министра, предприятие еще известно своей беспрецедентной социальной политикой. Вот лишь некоторые из направлений социальной программы: детям колхозников, которые учатся на «отлично», вот уже десять лет выплачивается стипендия. Семьям, в которых родился ребенок, – единовременная материальная помощь в размере 50 тысяч рублей. Семейные пары, отметившие золотую свадьбу, получают десять тысяч рублей. Колхоз имеет свою пекарню, производительностью 1200 тонн в год, где выпекается сорок наименований продукции. С 1992 по 1996 годы за счет средств хозяйства была осуществлена газификация населенного пункта, реконструирована школа, построен спортивный комплекс, ледовый каток с искусственным покрытием, стадион, являющийся одним из лучших в стране. Владимир Ситников обсудил с директором хозяйства Александром Ворожко дальнейшие планы по развитию предприятия и оказанию ему мер государственной поддержки по ряду важнейших направлений АПК.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160912/ministr_selskogo_khozyaystva_kraya_vladimir_sitnikov_posetil_spk_96479.html
Фотография к статье Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников посетил СПКК «Гигант» в Благодарненском районе
Колхоз имеет свою пекарню, производительностью 1200 тонн в год, где выпекается сорок наименований продукции
Колхоз имеет свою пекарню, производительностью 1200 тонн в год, где выпекается сорок наименований продукции
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