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12 сентября 2016 г.

Кисловодский некрофил осужден на 11 лет колонии строгого режима

В Кисловодске вынесен приговор 22-летнему жителю города Игорю Думанико. Он признан виновным в убийстве, надругательстве над телами умерших, краже, совершенной с причинением значительного ущерба, сообщили в краевом управлении СКР.

По данным следствия и суда, вечером 4 июля 2015 года Думанико, находясь в огороде одного из частных домовладений в Кисловодске, распивал спиртные напитки с 40-летней местной жительницей, с которой познакомился в этот же день. В ходе пьянки Думанико предложил ей вступить с ним в интимные отношения, но женщина отказалась и хотела уйти. После этого Думанико подошел к ней сзади и задушил потерпевшую. Осознав что он убил женщину, злоумышленник совершил с ней половой акт. Покидая место происшествия, Думанико снял с тела женщины золотые украшения и забрал мобильный телефон.

Приговором суда Думанико назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160912/kislovodskiy_nekrofil_osuzhden_na_11_let_kolonii_strogogo_rezhim_96508.html
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