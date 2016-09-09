В жилом районе «Гармония» пройдет ярмарка «Осень 2016»

10 сентября, в жилом районе «Гармония», который возводится в предместьях Ставрополя, состоится ярмарка, где будет представлена продукция местных сельхозпроизводителей. Начало ярмарки в 9:00 часов.

Праздник урожая будет проходить на традиционной площадке по улице Ишкова, которая расположена между домами №91 и №93. Гостям ярмарки предоставится возможность приобрести по ценам производителей овощи, фрукты, ягоды, мясо, крупы, продукты пчеловодства и другие продовольственные товары. В рамках ярмарки кроме презентации и дегустации продуктов планируются выступления творческих коллективов. Для собравшихся гостей также организуют конкурсы с розыгрышами призов.

Жилой район «Гармония» стал местом проведения массовых мероприятий, которые посещают жители всего города Михайловска, также гости из краевого Ставрополя. Социальная жизнь района и активно развивающаяся инфраструктура привлекают внимание покупателей. Полным ходом идет строительство православного храма в честь св. великомученика Артемия. Возводится большой физкультурно-оздоровительный комплекс, который предположительно откроет двери будущим спортсменам в январе 2017 года. В двух залах комплекса будут проводиться занятия по единоборствам, а также соревнования.

Еще одним важным мероприятием для жителей жилого района станет торжественная церемония закладки камня под строительство первого в районе детского сада. На мероприятие, которое состоится 11 сентября, приглашаются все желающие.

http://www.stapravda.ru/20160909/v_zhilom_rayone_garmoniya_proydet_yarmarka_osen_2016_96463.html