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9 сентября 2016 г.

Уроки предпринимательства дают в Ставрополе на свежем воздухе

Начинающие предприниматели Ставрополя знакомятся с азами бизнеса, благодаря образовательному проекту  «Кто хочет стать предпринимателем?». Занятия проходят бесплатно: бизнесмены и общественные деятели делятся личным опытом и отвечают на интересующие вопросы обучающихся. Последнее занятие прошло в парке «Победы», его участниками стали более 40 человек. Они узнали как правильно выбрать бизнес партнера и освоить зарубежные рынки.

Как пояснили в пресс-службе администрации Ставрополя, обучение проходит один раз в две недели. Чтобы стать участником, необходимо оставить предварительную заявку, позвонив по телефонам: 29-62-83; 26-50-53. Или направить ее на адрес электронной почты otdelmsp@mail.ru. Предприниматели, которые хотят поделиться своими знаниями с молодым поколением, также могут обращаться по указанным контактам.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160909/uroki_predprinimatelstva_dayut_v_stavropole_na_svezhem_vozdukhe_96459.html
Фотография к статье Уроки предпринимательства дают в Ставрополе на свежем воздухе
Уроки предпринимательства дают в Ставрополе на свежем воздухе
Уроки предпринимательства дают в Ставрополе на свежем воздухе
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