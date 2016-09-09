Уроки предпринимательства дают в Ставрополе на свежем воздухе

Начинающие предприниматели Ставрополя знакомятся с азами бизнеса, благодаря образовательному проекту «Кто хочет стать предпринимателем?». Занятия проходят бесплатно: бизнесмены и общественные деятели делятся личным опытом и отвечают на интересующие вопросы обучающихся. Последнее занятие прошло в парке «Победы», его участниками стали более 40 человек. Они узнали как правильно выбрать бизнес партнера и освоить зарубежные рынки.

Как пояснили в пресс-службе администрации Ставрополя, обучение проходит один раз в две недели. Чтобы стать участником, необходимо оставить предварительную заявку, позвонив по телефонам: 29-62-83; 26-50-53. Или направить ее на адрес электронной почты otdelmsp@mail.ru. Предприниматели, которые хотят поделиться своими знаниями с молодым поколением, также могут обращаться по указанным контактам.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160909/uroki_predprinimatelstva_dayut_v_stavropole_na_svezhem_vozdukhe_96459.html