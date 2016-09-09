Министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева о туристической деятельности ведомства

Мы открыты для всех – приезжайте отдыхать! / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Более года назад министерству культуры Ставропольского края были переданы полномочия в сфере туристской деятельности, развития и функционирования курортов. Безусловно, это весьма важные для нашего края направления, и они заняли большое место в многогранной деятельности министерства. О том, как сегодня осуществляются эти полномочия, каковы успехи и перспективы их дальнейшей реализации, сегодня рассказывает министр культуры СК Татьяна Лихачева.

– Татьяна Ивановна, насколько вписался в ваши заботы этот новый участок работы, как сейчас идет продвижение данного направления, в чем его основные проблемы и особенности?

– Сферы культуры и туризма всегда, так или иначе, пересекались как на региональном уровне, так и на федеральном. Ведь именно Министерство культуры Российской Федерации ведет это направление и все координационные советы в сфере туризма, проводимые на общероссийском уровне. Многое напрямую связано и с нашей работой в целом. Это, например, событийный и культурно-познавательный туризм. По каждому из этих направлений мы работаем в контакте с рядом других краевых министерств – экономического развития, природных ресурсов, образования, здравоохранения. В этом году министерством культуры разработана и утверждена Стратегия развития туризма в Ставропольском крае. Ведущие позиции стратегии находят воплощение в планомерной реализации программы «Культура и туристско-рекреационный комплекс». Это дает нам возможность участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях как в Российской Федерации, так и за рубежом. Проводятся информационные туры, дни Ставропольского края в других субъектах РФ, что способствует продвижению туристского потенциала края, а также туристского бренда «Отдыхай на Ставрополье».

– Ставрополье традиционно считается краем целебных источников. Тут нам есть чем привлечь гостей?

– Основной акцент в развитии внутреннего туризма в Ставропольском крае сделан на лечебно-оздоровительном, санаторно-курортном направлении. Ставрополье является национальным лидером по объему оказанных санаторно-оздоровительных услуг, доля которых по итогам 2015 г. – 16,8% от общего объема оказанных санаторно-оздоровительных услуг в РФ. Основу туристско-рекреационного комплекса края составляют 465 коллективных средств размещения: 138 санаторно-курортных учреждений и 327 гостиничных предприятий на 43 тысячи мест размещения. В крае работают 30 туроператоров и более 300 туристических агентств. За первое полугодие 2016 года край посетили 590,7 тысячи человек, что на 4,7% больше аналогичного периода прошлого года. Из них 433,4 тысячи человек отдохнули на территории Кавказских Минеральных Вод, где прирост составил 5,4%. Увеличивается число прибывающих из других регионов России. Курорты Ставропольского края пользуются высоким спросом в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Челябинской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском крае, республиках СКФО. В целях развития туризма в крае планируется открытие новых объектов, создаваемых с привлечением средств инвесторов. Так, в 2014 году введено в строй 32 новых объекта на 1022 места, в 2015-м – 37 (на 1413 мест), а в первом полугодии 2016 года появилось 25 новых мест размещения на 1370 человек. В Ессентуках, например, открылся новый большой санаторий, который, несомненно, будет популярен благодаря самому современному оснащению.

– Словом, с приоритетами определились.

– Приоритетными задачами в настоящее время является развитие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, расширение набора и рост качества туристских услуг, повышение привлекательности региона, создание комфортных условий для отдыхающих и жителей края. В этой связи большое значение имеет участие официальной делегации Ставрополья и специалистов санаторно-курортных учреждений КМВ в выставочных мероприятиях по всей России. Там мы можем показать туристский потенциал, которым обладает Ставрополье, и весь спектр услуг, который обеспечивают наши учреждения. В первом полугодии 2016 года наши представители приняли участие в семи крупных выездных мероприятиях, показав туристско-рекреационный потенциал. В Новосибирске на Международной выставке «Путешествия и туризм» для профессионалов турбизнеса Сибири был презентован региональный туристский продукт, проведена пресс-конференция для СМИ. В итоге подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в области туризма с министерством экономического развития Новосибирской области. В рамках соглашения открыт авиарейс Новосибирск – Минеральные Воды, и авиакомпании увеличивают вместимость бортов, а период навигации продлен до ноября. Открыт такой рейс и из Омска. Кроме того, представители турбизнеса Сибири получили возможность провести недельный информационный тур по региону КМВ.

– Транспортные связи очень важны! Надо и дальше продвигать Ставрополье на всю Россию, подключать Сибирь и Дальний Восток.

– Во втором полугодии министерством культуры края запланировано еще несколько выставочных мероприятий в Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве. Запланированы к проведению дни туризма Ставропольского края в Челябинске, Уфе, Самаре, Саратове. В рамках данного проекта будут организованы встречи с профессионалами туристского рынка, представителями крупных региональных промышленных компаний, медицинских организаций.

– А иностранцы к нам едут?

– Процент иностранных граждан из общего числа прибывающих увеличивается с каждым годом, хотя остается пока небольшим. В связи с этим развитию международного сотрудничества в сфере туризма также уделяется большое внимание. С большим интересом изучают курортный регион и культурный потенциал Ставрополья китайские представители.

– То есть идет поиск путей и вариантов…

– В первую очередь перед нами стоит задача развития внутреннего туризма в Ставропольском крае. В связи с этим по примеру успешно проведенной акции «Чудеса Ставрополья» в настоящее время запланирован к проведению проект «Живу на Ставрополье». Также в целях популяризации внутреннего туризма проводятся выездные заседания коллегии министерства, которые совмещены с осмотром достопримечательностей с целью включения их в наш проект. На выездной коллегии министерства культуры края в поселке Новотерском Минераловодского городского округа в повестку дня был включен вопрос об интеграции и взаимодействии учреждений культуры и сферы туризма. В связи с этим еще одной важной задачей в сфере туризма министерство видит изменение содержательной части некоторых учреждений культуры. Вовлечение учреждений культуры в сферу туризма должно происходить с изменением целевых ориентиров их работы, с закреплением в качестве одного из приоритетов привлечения туристов и разработки специальных программ. Практика последних лет показывает, что туристы все больший интерес проявляют к музеям. Востребованным на рынке стало создание так называемого полного туристического цикла. В него входят встреча, сопровождение, трансферы, проживание, питание, культурная программа, отправление. Над этим сейчас активно работают музеи и заинтересованные туроператоры. Также одним из наиболее перспективных направлений является паломнический туризм, об этом говорилось недавно в Сухуми на конференции в рамках дней России в Абхазии.

– В этом направлении богатый опыт наработан Русской православной церковью. Но это уже конкуренция?

– На территории Ставропольского края расположено множество объектов паломнического туризма, привлекающих тысячи туристов-паломников ежегодно. Около 20 соборов и храмов Ставропольской епархии являются памятниками культуры и архитектуры. «Храмовое ожерелье» Ставрополья насчитывает десятки сохранившихся и восстановленных ныне церквей. Развитие паломнического туризма в Ставропольском крае имеет большой потенциал, и мы видим, как его развить.

– А музеи очень заинтересованы в участии в туристских проектах, сулящих им новый контингент посетителей...

– В музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве разработаны свои проекты внутрикраевого характера, которые направлены на взаимодействие с коллегами из соседних регионов. Также тема казаков-некрасовцев, которую ведет краевой музей изобразительных искусств, способна привлечь в Левокумский район многих туристов. Туристскими организациями края активно разрабатываются и реализуются экскурсионные программы выходного дня. Особенно актуальны данные программы на территории КМВ.

– Татьяна Ивановна, большой интерес вызвало включение наших объектов в общероссийский проект «Усадьбы России».

– Да, министерством был разработан тур выходного дня, предусматривающий посещение в течение двух-трех дней Кисловодска и Пятигорска. В программу маршрута включены усадьба художника Ярошенко, лермонтовские места, посещение целебных источников, дегустация вин Юга России и лучшего пятигорского мороженого. Это все удачно вписалось в концепцию создания туристических маршрутов по принципу «от памятника к памятнику» на территории разных субъектов РФ. Экспертная группа Министерства культуры РФ детально изучила логистику проекта, его маршруты и поддержала нашу идею, дав проекту региональное название «Усадьбы Юга России».

– Между районами края тоже может развиваться своего рода обменный туризм...

– Конечно. К Дню края министерство культуры запустило новый проект «Живу на Ставрополье» – обменные экскурсионные поездки между районами и городами в уникальные природные уголки, по историческим местам. К участию привлекаем музеи, располагающие необходимой информацией об объектах туристского показа. Из лучших фото-, видеоматериалов ставропольских путешественников планируем в дальнейшем сформировать туристический брендбук Ставропольского края с маршрутными листами, местами отдыха и другой дополнительной информацией для любителей путешествовать.

– Порой слышим сетования на то, что образовательные учреждения, школы в частности, с трудом идут на участие в этой работе, ссылаясь на обилие ограничивающих их инструкций, затрудняющих выездные экскурсии школьников.

– Разумеется, есть инструкции по условиям перевозки детей, они продиктованы необходимостью обеспечения безопасности и касаются определенных требований как к транспортным средствам, так и к сопровождающему персоналу. Рекомендации и разъяснения по исполнению требований, предъявляемых к транспортным средствам, при организации и осуществлении организованной перевозки групп детей были направлены в учебные заведения и туристские организации Ставропольского края. Мы также координируем работу, связанную с проведением школьных экскурсионных туров по территории края.

– Какова в этих вопросах позиция муниципальных властей, есть у них понимание и желание сотрудничать?

– Понимание есть. Да и желание тоже. 11 районами Ставрополья уже организованны экскурсионные туры для детей. Данные экскурсионные программы разработаны и реализованы в рамках действующего координационного совета по развитию детского туризма в Ставропольском крае, который объединяет как представителей туриндустрии, так и администрации муниципальных районов и городов края.

– Мы не раз уже с вами произносили слово «информация». Для туристского кластера – одна из важнейших составляющих.

– Для удобства туристов на территории КМВ совместно с администрациями городов установлены современные средства навигации. Данные усилия сразу замечены и оценены по достоинству жителями и гостями региона. В следующем году вступают в силу изменения в закон об основах туристической деятельности в РФ, разграничивающие полномочия между субъектами и Федерацией. Это предполагает создание туристско-информационных центров в регионах. Сейчас эти функции выполняют специалисты министерства культуры края, в том числе с применением специально открытого телефона 8-800-200-180. Есть и интернет-портал с соответствующими сведениями о туристском потенциале края. Также ведется совместная работа с Ростуризмом в рамках соглашения, подписанного губернатором края и руководством Ростуризма о сотрудничестве по развитию туристических программ на территории края, привлечению инвесторов для реализации проектов в курортной сфере.

– В крае, видимо, уже сложился состав турфирм, с которыми можно работать, которые имеют авторитет.

– Наше министерство в равной степени сотрудничает со всеми туристскими организациями края, однако для решения определенных вопросов, в том числе разработки экскурсионных программ, большая работа проводится с туроператорами края в сфере внутреннего туризма. Особое внимание уделяется сотрудничеству с республиками СКФО. Один из проектов – создание межрегионального туристско-рекреационного кластера «Медовое кольцо». Это позволит дать дополнительный импульс развитию отрасли и сформировать комфортные условия туристам, путешествующим по Ставропольскому краю и Северному Кавказу. Уже сегодня туристский экскурсионный маршрут, включающий посещение Медовых водопадов, горы Кольцо, Замка коварства и любви, является одним из самых популярных в Ставропольском крае.

– Конечно, КМВ – это наше все... Но не только. А что же город Ставрополь, каково его туристское будущее?

– Сегодня в Ставрополе хорошо развит деловой, культурно-познавательный туризм. В краевой столице проходит огромное количество различных форумов, конференций, участникам которых мы предлагаем посетить наши экскурсионные маршруты, объекты культуры. Особенное значение для города имеют развитие и популяризация среди гостей и жителей туров выходного дня. Перед учреждениями культуры открываются новые возможности заявить о себе, представить богатый культурный потенциал Ставрополья во всем его многообразии. Так, приобрел известность праздник молодого вина, и в его развитии будем продолжать сотрудничать с минсельхозом СК и комитетом пищевой и перерабатывающей промышленности. Губернатор края В. Владимиров нацеливает нас на то, чтобы сделать этот праздник по-настоящему ярким, красивым, привлекательным. Также по заданию главы края ведется работа над принципиально новой концепцией открытия курортного сезона. Необходимо перейти от разрозненных акций к единому по времени и замыслу мероприятию, предоставить возможность жителям и гостям Ставрополья посетить несколько культурных событий в разных муниципальных образованиях.

– Татьяна Ивановна, впечатление такое, что туризм наконец попал туда, куда нужно, – передан по адресу! В культуре работают люди творческие, идей у них много, были бы возможности... Правда, о возможностях в нынешней экономической ситуации говорить непросто.

– Российские граждане активно едут на курорты, в том числе на курорты Ставрополья, что оказывает влияние на развитие внутреннего туризма в крае. В связи с этим большое внимание направлено на развитие инфраструктуры Кавминвод. В настоящее время реализуется программа развития города Кисловодска в соответствии с поручениями Президента и Правительства РФ, Министерства Северного Кавказа. В дальнейшем аналогичные программы можно разрабатывать для всех городов-курортов. Разумеется, нужно стремиться к тому, чтобы поднять уровень инфраструктуры по всем туристическим маршрутам. Это принесет краю новые возможности экономического роста, а значит, дальнейшего процветания родного Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20160909/ministr_kultury_stavropolya_tatyana_likhacheva_o_turisticheskoy__96440.html