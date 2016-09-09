Концерт «Би-2» оставил яркие впечатления у ставропольцев

Рок-н-рол жив! / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Такого масштабного рок-концерта давненько не было в Ставрополе. На сцене легенды, которых пришли послушать тысячи.

Горожане начали стягиваться на площадь Ленина задолго до начала музыкального события. Многим хотелось занять место поближе к сцене. Ведь в Ставрополь приехала группа «Би-2», а параллельно с этим в режиме реального времени происходили включения из Сочи, где играл «Чайф».

В этом и фишка фестиваля-телемоста, который проехался по стране и успел полюбиться россиянам еще с прошлого года. Возможность одновременно побывать на двух концертах в разных городах, ощутить себя рядом – это похоже на описание будущего. Но это настоящее, убедилась лично.

– До первого концерта мне сложно было поверить, что это осуществимо с технической точки зрения. Но мы попробовали – и все получилось, это было очень яркое впечатление, – поделился лидер «Би-2» Шура. – Для группы Ставрополь стал вторым городом, где проходило выступление в таком режиме.

– Для нас не имеет никакого значения, на какой площадке играть, на маленькой или на большой. Будь то фестиваль или какое-либо другое мероприятие. Конечно, когда приходят конкретно на твой концерт, покупают билеты, то с залом с первых песен завязываются тесные отношения. Потому что все знают, зачем сюда пришли, музыканты понимают, что в зале поклонники. Здесь же, конечно, задача усложняется, так как на такого рода концертах, как в Ставрополе, бывает очень много людей, которые просто проходили мимо. Но это, может быть, даже добавляет шарма. А еще мы всегда волнуемся перед выходом на сцену, – сказал перед началом концерта еще один лидер группы «Би-2» Лёва.

Может быть, и были «те, кто проходил мимо», но такие известные песни, как «Мой рок-н-рол» и «Полковнику никто не пишет», пел, кажется, весь город. Многие на них выросли, для некоторых это легендарные композиции. Даже не фанаты группы знают слова и мелодии.

Самим музыкантам нравится бывать в Ставропольском крае.

– У вас в крае есть замечательные места: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, – сказал Шура.

– Здесь все очень красивое! Но существуют места, куда мы приезжаем по привычке. Их Шура уже назвал, – подтвердил Лёва.

Как подытожили музыканты, рок-н-рол жив. Так что будем надеяться, что на Ставрополье еще не раз пройдут такие рок-концерты.

http://www.stapravda.ru/20160909/kontsert_bi2_ostavil_yarkie_vpechatleniya_u_stavropoltsev_96436.html