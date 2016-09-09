Казаки-некрасовцы на Ставрополье отметили Успение Богородицы в старинных традициях

Этот день надолго запомнится казакам-некрасовцам из Левокумского района. Для участия в празднике Успения Богородицы, который проходил по церковным старообрядческим традициям допетровской Руси, в Новокумский филиал Ставропольского краевого музея изобразительных искусств прибыли гости из Москвы. Среди них ученые, занимающиеся изучением нематериального культурного наследия казаков-некрасовцев в сотрудничестве с изомузеем. Давние деловые связи с СКМИИ поддерживают Николай Денисов, доктор искусствоведения, замначальника управления гуманитарных наук Российского гуманитарного научного фонда; Екатерина Дорохова, научный сотрудник Государственного института искусствоведения, кандидат искусствоведения, член правления Фольклорного союза РФ; Василий Фоменко, оператор Государственного республиканского центра русского фольклора, а также Вячеслав Иваровский – представитель старообрядческого духовного центра РПСЦ «Рогожская Слобода», находящегося в Москве.

Проходил праздник в двух поселках – Кумская Долина и Новокумском, где компактно проживают члены общины. Рано утром прихожане Кумской Долины приняли участие в службе в местном храме, а затем вместе со священником отцом Евлампием переехали в Новокумский. Там в церкви Успения Пресвятой Богородицы они присоединились к праздничному духовному действу, которое возглавил священник о. Никифор.

Потом состоялось торжественное вручение благодарственных писем участникам Недели казаков-некрасовцев, с большим успехом прошедшей в Москве в мае этого года. Директор краевого изомузея Зоя Белая рассказала об основных мероприятиях «Недели…», о том, насколько сильное впечатление произвели в столице выставки и концерты казаков-некрасовцев, сохраняющих поистине удивительные, самобытные обычаи и традиции.

Все вместе участники праздника крестным ходом проследовали на храмовый обед, оформленный также в четком соответствии с традицией – с определенным чередованием блюд, приготовленных по старинным рецептам. Позже в Новокумском филиале СКМИИ состоялся премьерный кинопоказ: гости и хозяева с интересом посмотрели двухчасовой фильм, запечатлевший хронику пребывания некрасовцев в Москве.

http://www.stapravda.ru/20160909/kazakinekrasovtsy_na_stavropole_otmetili_uspenie_bogoroditsy_v_s_96469.html