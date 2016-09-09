Чиновников Грачевской администрации привлекут к ответственности за отсутствие пассажирских перевозок
Прокуратура Грачевского района провела проверку соблюдения администрацией района ряда законов, регулирующих организацию пассажирских перевозок. Вопреки законам такие перевозки на территории района не осуществляются вообще, и транспортное сообщение между населенными пунктами отсутствует. Долгое время какие-либо документы в этой сфере не разрабатывались и меры к созданию условий для предоставления транспортных услуг не проводились. В адрес главы администрации Грачевского района внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, сообщили в прокуратуре края.