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8 сентября 2016 г.

В ставропольской колонии выбирали Мисс-Лето 2016

В ставропольской колонии выбирали Мисс-Лето 2016

Среди осужденных-женщин в ИК-7 выбирали «Мисс-Лето 2016». За главный титул конкурса боролись семь участниц, представив на суд жюри свои таланты, сообразительность, смекалку и обаяние.

Подобные мероприятия становятся доброй традицией и вызывают большой интерес среди отбывающих наказание представительниц слабого пола. Они способны не на один день скрасить привычные будни в колонии. К конкурсу обычно готовятся всем отрядом – помогают участнице подобрать прическу, сшить платье, придумать творческий номер.

Титул «Мисс-Лето 2016» завоевала Анна М., «Вице-Мисс» стала конкурсантка с необычным именем Кьяра В., «Мисс зрительских симпатий» достался Светлане С. Остальные конкурсантки тоже не остались без внимания и стали обладателями титулов «Мисс Грация», «Мисс Очарование», «Мисс Эрудит» и «Мисс Стиль». В финале всем участницам, как и полагается на конкурсе красоты, вручили ленточки, грамоты и подарки.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160908/v_stavropolskoy_kolonii_vybirali_missleto_2016_96432.html
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В ставропольской колонии выбирали Мисс-Лето 2016
В ставропольской колонии выбирали Мисс-Лето 2016
Фото пресс-службы УФСИН России по краю
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