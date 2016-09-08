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В Арзгирском районе полицейские остановили водителя «под кайфом» с 600 граммами марихуаны

В Арзгирском районе при проверке документов и досмотре транспортного средства в салоне автомобиля КамАЗ сотрудники полиции обнаружили пакет с 600 г марихуаны. Автомобилем управлял 37-летний житель одного из соседних регионов. Выяснилось также, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160908/v_arzgirskom_rayone_politseyskie_ostanovili_voditelya_pod_kayfom_96445.html
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