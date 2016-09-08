8 сентября в России отмечается День финансиста

Правительство края поздравило с профессиональным праздником работников финансовой сферы: «Ваша работа была и остается надежной опорой развития не только родного края, но и России в целом. Современное финансовое дело требует высокой квалификации и особых человеческих качеств – терпения, честности и обостренного чувства ответственности. Приятно отметить, что наши специалисты обладают ими в полной мере. Пусть итогом большой работы финансистов Ставрополья неизменно будет являться повышение устойчивости, сбалансированности и эффективности бюджетной системы нашего края, его уверенное движение вперед. От души желаем вам новых успехов в ответственном труде, крепкого здоровья и благополучия!».

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20160908/8_sentyabrya_v_rossii_otmechaetsya_den_finansista_96451.html