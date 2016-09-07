В Ставропольском крае безработных стало больше

Ставропольстат подвел итоги ежемесячного выборочного обследования населения по проблемам занятости. За январь – август нынешнего года с нашем крае численность экономически активного населения в возрасте 15 – 72 лет составила 1377,7 тысячи, численность занятого населения – 1299,3 тысячи. Общая численность безработных (с применением критериев МОТ) составила 78,3 тысяч (на 0,5 процента больше, чем в январе – августе 2015 года). Примерно половина безработных — в возрасте до 30 лет. Высшее или среднее профессиональное образование имеет 51 процент безработных. Уровень общей безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) за январь – август оценивается в 5,7 процента.

Наиболее распространенные причины безработицы: увольнение по собственному желанию, в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора, в связи с ликвидацией организации или сокращением штатов. В поисках работы использовали помощь друзей, родственников и знакомых 66,6 процента безработных. Искали работу через СМИ, Интернет, откликались на объявления или обращались непосредственно к работодателю – 63,1 процента безработных.

А. РУСАНОВ , по материалам Ставропольстата

http://www.stapravda.ru/20160907/v_stavropolskom_krae_bezrabotnykh_stalo_bolshe_96411.html