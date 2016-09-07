В Северной Осетии открыли школу шахмат имени Анатолия Карпова

В спорткомплексе с. Ногир открыли шахматную школу имени Анатолия Карпова. Трехкратный чемпион мира побывал на торжественной церемонии лично. Гостя по традиции встретили тремя пирогами и чашей осетинского пива. В мероприятии также приняли участие врио заместителя председателя Правительства Северной Осетии Александр Реутов, вице-спикер Парламента Людмила Токаева, члены кабинета министров, руководство и жители района, представители спортивного сообщества.

«Это большое мероприятие организовано вашими земляками, вашими чемпионами – братьями Таймазовыми. Это событие должно показать всему миру, что Ногир славен не только олимпийскими чемпионами в силовых видах спорта, но и в интеллектуальных. Сегодня Анатолий Евгеньевич именно для этого здесь. Мы гордимся тем, что его имя будет присвоено шахматной школе»,– обратился к собравшимся Александр Реутов.

После торжественной части в зале дворца спорта объявили результаты двухдневного турнира по быстрым шахматам на призы Анатолия Карпова. В нем приняли участие 150 юных спортсменов со всей республики. Победителей определили по четырем возрастным категориям: первым в категории до 9 лет стал Арсений Танделов, до 11 лет – Лиана Цамалаидзе, до 13 лет – Екатерина Якушина, до 15 лет – Ирлан Колиев. После награждения лучших шахматистов знаменитый гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с призерами и победителями состязаний.

В своем выступлении Анатолий Карпов отметил, что обучение в школе шахмат позволит детям учиться логически мыслить и выстраивать стратегии. Все это, по его словам, обязательно пригодится подрастающему поколению в будущем.

«Я родился на Урале в маленьком городе, где не было ни одного кандидата, ни одного мастера спорта, а в Сибири и на Урале был только один гроссмейстер Александр Зайцев. Уже потом появились и южно-уральская, и свердловская школы. А сейчас в Тюмени уже пять гроссмейстеров. Все они работают у меня в школе. У нас замечательный центр образования. И я думаю, мы будем дружить, будем сотрудничать. Желаю вам успехов, надеюсь, что в скором времени у вас появится гроссмейстер, а даст Бог и чемпион мира»,– пожелал Карпов. А уникальность события он видит в том, что идея появления школы родилась в спортивной семье

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160907/v_severnoy_osetii_otkryli_shkolu_shakhmat_imeni_anatoliya_karpov_96398.html