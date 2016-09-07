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7 сентября 2016 г.
Кража на почте / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

Сотрудница почтамта на Ставрополье позарилась на чужие деньги

В дежурную часть отдела МВД по Буденновскому району обратилась начальник Нефтекумского почтамта. Она сообщила, что на участке по обработке и сортировке почтовых отправлений совершено хищение денег. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 30-летнюю жительницу Буденновска, сотрудницу почтамта. Как сообщили в полиции, по факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160907/sotrudnitsa_pochtamta_na_stavropole_pozarilas_na_chuzhie_dengi_96380.html
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