Полпред губернатора А. Коробейников ознакомился с проблемами водоснабжения Минераловодского городского округа

Представитель губернатора в муниципальном образовании А.Коробейников в ходе посещения Минераловодского городского округа встретился с руководством градообразующего сельхозпредприятия села Марьины колодцы ОАО «Авангард». На встрече обсуждены перспективы социально – экономического развития поселения, основные направления деятельности предприятия, отдельно — вопросы кооперации – с председателем потребительского кооператива «Агроревсоюз» С.Грошевым. В ходе рабочей поездки полпред А.Коробейников провел совещание с участием заместителя главы администрации округа Д. Янаковым и руководителем Минераловодского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» И. Сандлером, на котором были подняты проблемные вопросы водоснабжения и водоотведения, необходимости строительства дополнительных очистных сооружений, детально проанализированы причины имеющейся задолженности по оплате за поставленную воду в объеме 128 млн. рублей. Принято решение о подготовке и внесению предложений по улучшению системы водообеспечения округа руководству ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» и правительству края.

http://www.stapravda.ru/20160907/polpred_gubernatora_a_korobeynikov_oznakomilsya_s_problemami_vod_96407.html