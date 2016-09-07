Исторический маршрут «Вдоль по линии Кавказа…» подготовили в краевом-музее заповеднике

Вдоль героической линии / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

Продолжается разработка нового туристического маршрута на Ставрополье. Недавно состоялась вторая экспедиционная поездка проектной команды Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве по туристическому маршруту в рамках реализации грантового проекта «Вдоль по линии Кавказа…» – победителя конкурса на лучший туристический военно-исторический маршрут «Жизнь – Отечеству» Российского военно-исторического общества.

Автор проекта-победителя «Вдоль по линии Кавказа…» – директор музея-заповедника Николай Охонько. Туристический маршрут пройдет вдоль Азово-Моздокской оборонительной линии от города Ставрополя до села Привольного в Красногвардейском районе и будет отражать важнейшие страницы славной истории Ставрополья и России. На маршруте можно будет увидеть сохранившиеся доныне остатки крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии, уникальные историко-культурные и военные памятники края, проехать по бывшему Черкасскому тракту, побывать на месте знаменитого Калалинского сражения 1774 года и многое другое.

В задачи проектной команды в ходе очередной поездки входила детальная отработка контрольного текста будущей экскурсии и уточнение на месте хронометража и схемы этого патриотического по сути путешествия. Право первыми апробировать маршрут «Вдоль по линии Кавказа…» предоставлено группе школьников села Казьминского: они смогут воспользоваться им уже совсем скоро, 15 сентября 2016 года. Затем новый маршрут будет ждать активная «эксплуатация», ведь заявки на него уже принимают сотрудники музея-заповедника. Можно не сомневаться, примеру казьминских ребят последуют тысячи их сверстников со всего Ставрополья, да и взрослым землякам будет не менее интересно окунуться в героическое прошлое родного края.

http://www.stapravda.ru/20160907/istoricheskiy_marshrut_vdol_po_linii_kavkaza_podgotovili_v_kraev_96386.html