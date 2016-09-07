День согласия и единения отметили в Чеченской Республике

В театрально-концертном зале ЧГФ им. А. Шахбулатова прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дню согласия и единения – Дню Чеченской Республики. Напомним, что впервые этот праздник был провозглашён Указом Главы администрации ЧР Ахматом-Хаджи Кадыровым за №59 от 4 сентября 2002 года. Этот день поистине стал днем гражданского согласия и единения, без которых, на тот период, невозможно было и представить возрождение республики.

Как отметили выступающие, Ахмат-Хаджи, будучи дальновидным политиком и мудрым человеком, прекрасно сознавал, что, только объединив народ, можно рассчитывать на достижение мира и стабильности в республике и добился своей цели, но, к сожалению, ценой собственной жизни. Консолидация общества, которой сумел добиться Ахмат-Хаджи, стала отправной точной в установлении стабильности и развитии региона. Это помогло сегодняшней команде Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова добиться колоссальных успехов в восстановлении республики и возвращении доброго имени чеченского народа.

– Лидер чеченского народа Ахмата-Хаджи Кадыров сделал исключительно мудрый и глубоко продуманный шаг, утвердив эту очень важную дату, цену которой знает каждый мыслящий человек. Чеченская Республика переживала тогда один из самых тяжелых в своей многовековой истории периодов, нация была расколота по тейповым, территориальным, политическим и иным признакам. Чеченский народ находился на грани полного уничтожения. Ахмат-Хаджи четко осознавал, что возрождение региона нужно начинать сплочения народа, устранения причин, приведших к разобщенности и внутренней вражде. Ему удалось за короткое время сделать то, что большим державам не под силу сделать и в течение десятилетий. Мы продолжили его путь! Сегодня чеченский народ един, как никогда! Это самое главное, самое бесценное достояние, к которому мы относимся бережно и со всей ответственностью, – сказал в своем выступлении глава региона Рамзан Кадыров.

Завершая торжественную часть мероприятия, министр ЧР по национальной политике, печати и информации ДжамбулатУмаров отметил, что благодаря неимоверным усилиям Рамзана Кадырова, на территории Чеченской Республике не существует межнациональной и межконфессиональной розни, представители разных национальностей живут в мире и согласия, имея возможность сохранять свою национальную идентичность и развивать свою культуру.

Далее гостям была представлена концертная программа, подготовленная силами министерства культуры ЧР. С великолепно поставленными номерами на сцене театрально-концертного зала выступили: государственный детский ансамблю песни и танца «Даймохк», государственный ансамблю «Вайнах», солисты ЧГФ им. А. ШахбулатоваРадимаХаджимурадова, ВалидГадаев, Малика Кавраева, Ильяс Эбиев и Рашана Алиева.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160907/den_soglasiya_i_edineniya_otmetili_v_chechenskoy_respublike_96405.html