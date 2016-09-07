5 лет колонии «заработала» жительница Ставрополья, обманувшая знакомую на 35 тысяч рублей

Ставропольским краевым судом апелляционные жалобы осужденной Н. Поминовой и ее защитника на приговор Шпаковского районного суда оставлены без удовлетворения. Женщина была осуждена за мошенничество. Злоупотребив доверием своей знакомой, она ввела ее в заблуждение относительно своего тяжелого материального положения и убедила дать ей денежный заем в сумме 35000 рублей. Деньги не вернула, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб. Приговором суда Поминовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

http://www.stapravda.ru/20160907/5_let_kolonii_zarabotala_zhitelnitsa_stavropolya_obmanuvshaya_zn_96414.html