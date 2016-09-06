Пятигорчанин Александр Дудов выиграл кубок главы города по конкуру

У подножия Машука состоялся VI турнир по конному спорту на Кубок главы Пятигорска. Десятки лучших всадников и коней из клубов, школ верховой езды и частных конюшен Кавминвод, Ростова, Ставрополя и Карачаево-Черкесии состязались на Комсомольской поляне. По традиции эти соревнования были посвящены наступающему Дню города.

На маршруте № 1 (высота препятствий до 100 сантиметров) победителем стал дебютант соревнований Альберт Шалович на Эквадоре (конноспортивный клуб «Ребус», Пятигорск). Этот же дуэт стал лучшим и на маршруте № 2 (высота препятствий до 120 сантиметров). На маршруте № 3 (здесь наездникам нужно было преодолеть препятствия высотой до 110 сантиметров) в острой конкуренции победил представитель КЧР Дахир Баев на кобыле Стелла.

Главный приз – кубок главы Пятигорска – оспаривали семь наездников на маршруте № 4 (высота препятствий до 130 сантиметров). Трое из них прошли маршрут безупречно – без единого штрафного очка. Судьбу кубка решило дополнительное испытание – перепрыжка. Победителем стал представляющий Пятигорск Александр Дудов на Эквадоре. Второе место у 13-летней Натальи Котляровой на кобыле Опере (команда Терского конного завода), третье у ростовчанина Ивана Суворова на Джампе.

http://www.stapravda.ru/20160906/pyatigorchanin_aleksandr_dudov_vyigral_kubok_glavy_goroda_po_kon_96374.html