Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
6 сентября 2016 г.
«Золото» и «бронза» кисловодчан / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

Кикбоксер из Кисловодска победил на юниорском первенстве мира в Дублине

Тренер Владимир Соломко с призерами Первенства мира: Умаром Тесиевым (справа) и Татевосом Давтяном.

Воспитанники кисловодской СДЮСШОР № 1 завоевали «золото» и «бронзу» на юниорском первенстве мира, которое проходило в столице Ирландии Дублине.

Первенство на столь престижных соревнованиях оспаривали 1705 кикбоксеров из 47 стран мира. В весовой категории до 75 килограммов в разделе «фулл-контакт» победил кисловодчанин Умар Тесиев.

– На пути к золотой медали Умар провел три поединка по формуле трех двухминутных раундов, – рассказал тренер чемпиона Владимир Соломко. – Первый и второй он выиграл уверенно, не оставив шансов соперникам. В финале ему пришлось биться с кикбоксером из Австрии. Поединок был непростой, но судьи единодушно присудили победу нашему спортсмену.

Весьма успешно выступил и другой воспитанник Владимира Соломко – Татевос Давтян. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63,5 килограма в разделе «фулл-контакт».

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20160906/kikbokser_iz_kislovodska_pobedil_na_yuniorskom_pervenstve_mira_v_96375.html
Фотография к статье Кикбоксер из Кисловодска победил на юниорском первенстве мира в Дублине
Тренер Владимир Соломко с призерами Первенства мира: Умаром Тесиевым (справа) и Татевосом Давтяном.
Тренер Владимир Соломко с призерами Первенства мира: Умаром Тесиевым (справа) и Татевосом Давтяном.
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Спорт
Кикбоксер из Кисловодска победил на юниорском первенстве мира в Дублине
Пятигорчанин Александр Дудов выиграл кубок главы города по конкуру
Спартакиада работников АПК прошла в селе Александровском
Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Михайловске
На Ставрополье проходит международный фестиваль воздухоплавания
Кисловодск
В Кисловодске филармония открыла 122-й «Бархатный сезон» увертюрой Глинки
Окраины Кисловодска утопают в свалках, вредя имиджу курорта федерального значения
На траурном митинге вспомнили 39 погибших кисловодчан при взрывах электричек в 2003-м году
Глава Кисловодска: Город-курорт федерального значения должен быть финансово самодостаточным
Историко-художественная выставка «Край родной – Ставрополье моё» открылась в Кисловодске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!