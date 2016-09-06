Кикбоксер из Кисловодска победил на юниорском первенстве мира в Дублине

«Золото» и «бронза» кисловодчан / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

Воспитанники кисловодской СДЮСШОР № 1 завоевали «золото» и «бронзу» на юниорском первенстве мира, которое проходило в столице Ирландии Дублине.

Первенство на столь престижных соревнованиях оспаривали 1705 кикбоксеров из 47 стран мира. В весовой категории до 75 килограммов в разделе «фулл-контакт» победил кисловодчанин Умар Тесиев.

– На пути к золотой медали Умар провел три поединка по формуле трех двухминутных раундов, – рассказал тренер чемпиона Владимир Соломко. – Первый и второй он выиграл уверенно, не оставив шансов соперникам. В финале ему пришлось биться с кикбоксером из Австрии. Поединок был непростой, но судьи единодушно присудили победу нашему спортсмену.

Весьма успешно выступил и другой воспитанник Владимира Соломко – Татевос Давтян. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63,5 килограма в разделе «фулл-контакт».

http://www.stapravda.ru/20160906/kikbokser_iz_kislovodska_pobedil_na_yuniorskom_pervenstve_mira_v_96375.html