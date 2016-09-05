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5 сентября 2016 г.

Российские пенсионеры получат компенсационные выплаты по 5 тысяч рублей в начале 2017 года

Деньги

Как сообщили в Отделении ПФР по краю, единовременную компенсационную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно. В общей сложности выплату получат почти 43 миллиона получателей страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, работающих и неработающих. В этом году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на четыре процента, при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160905/rossiyskie_pensionery_poluchat_kompensatsionnye_vyplaty_po_5_tys_96357.html
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