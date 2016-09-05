Новый учебный год у ставропольских кадетов-ермоловцев начался необычно

Правило праздновать День знаний так, чтобы он стал одним из запоминающихся событий учебного года, существует в кадетской школе имени генерала А. Ермолова давно. А сама традиция отмечать наступление нового учебного года 1 сентября пришла на Русь из Византии еще в XV веке, где в этот день отмечали наступление нового года. На Руси 1 сентября как церковно-государственный праздник Новолетия стали отмечать с 1492 года, так что этот праздник с шестисотлетней историей.

Как рассказал начальник пресс-бюро «кадетки» Игорь Погосов, поздравить первоклашек и кадетов особой школы с высоким духом патриотики пришли представители администрации краевого центра, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, бойцы и офицеры дислоцированных на Ставрополье войсковых частей.

После подъема государственного флага и выноса знамени кадетской школы трогательную трель первого звонка подхватил главный колокол школы, а церемониал открытия Дня знаний перешел в уроки мужества и классные часы. Необычным этот день сделали уроки в школьном военно-спортивном городке. Их провели зампред СРО «Динамо» Сергей Решетников, руководитель базы военно-патриотического клуба «Русские витязи» Николай Жмайло и шефы из полицейского главка. Не обошлось без обсуждения итогов минувших Олимпийских игр, но в основном разговор шел о выборе профессии и практических шагах к ней.

http://www.stapravda.ru/20160905/novyy_uchebnyy_god_u_stavropolskikh_kadetovermolovtsev_nachalsya_96335.html