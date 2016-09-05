На Ставрополье принимаются меры по недопущению заноса вируса АЧС на территорию края

В России серьезно обострилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней. На сегодня выявлено 147 очагов заболевания среди домашних свиней в 20 регионах, в основном в личных подсобных хозяйствах. Шесть случаев зафиксировано в КФХ. Очаги заболевания возникли также в восьми специализированных предприятиях Московской, Рязанской, Саратовской и Курской областей и Краснодарского края. Заболевание африканской чумой свиней выявлено в АО «Дан Куб» Красноармейского района Кубани. По предварительным данным, там содержалось более 29 тысяч свиней. Проводится работа по локализации очага инфекции.

Как сообщили в управлении ветеринарии СК, принимаются меры по недопущению заноса и распространения вируса АЧС на территорию нашего края с неблагополучных территорий. Специалисты ветуправления напоминают о необходимости безусловного исполнения требований по профилактике АЧС и немедленного информирования ветеринарного ведомства о случаях падежа или заболеваний свиней.

http://www.stapravda.ru/20160905/na_stavropole_prinimayutsya_mery_po_nedopuscheniyu_zanosa_virusa_96363.html