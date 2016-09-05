Мероприятия «Нетрезвый водитель» проходят на Ставрополье
По вине нетрезвых водителей за семь месяцев в Ставропольском крае зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек погибли, 111 получили травмы и увечья.
На Ставрополье с 9 по 11 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут очередные мероприятия «Нетрезвый водитель», сформированные группы нарядов ДПС проведут массированные отработки по выявлению из транспортного потока водителей транспортных средств находящихся в состоянии опьянения, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по краю.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК