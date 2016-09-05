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5 сентября 2016 г.

Мероприятия «Нетрезвый водитель» проходят на Ставрополье

Акция «Нетрезвый водитель»

По вине нетрезвых водителей  за семь месяцев в Ставропольском крае зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек  погибли, 111 получили травмы и увечья.

На Ставрополье с  9 по 11 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут очередные мероприятия «Нетрезвый водитель», сформированные группы нарядов ДПС проведут массированные отработки по выявлению из транспортного потока водителей транспортных средств находящихся в состоянии опьянения, сообщили в отделении пропаганды БДД  УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160905/meropriyatiya_netrezvyy_voditel_prokhodyat_na_stavropole_96331.html
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Акция «Нетрезвый водитель»
Акция «Нетрезвый водитель»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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