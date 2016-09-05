Ленинский район Ставрополя отметил 54-й день рождения

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Ставрополя, традиционно начались со Дня рождения Ленинского района, которому исполнилось 54 года.

Район преображается с каждым годом: появляются новые цветущие клумбы, ремонтируются дороги, строятся жилые дома и развивается социальная инфраструктура. В рамках празднования Дня района состоялась торжественная церемония открытия обновленной доски почета, на которой фото известных уважаемых людей: председателя городского совета ветеранов Петра Куралесова, главного врача ставропольской городской поликлиники № 1 Валерии Брусневой, учителя начальных классов гимназии № 9 Ирины Трубициной, председателя Совета дома № 53 улицы Розы Люксембург Николая Лякишева и других горожан, внесших значительный вклад в развитие города, образование, здравоохранение, культуру и искусство.

На концертных и спортивных площадках во дворах района прошли праздничные мероприятия для жителей всех возрастов. А в драматическом театре состоялось торжественное собрание под девизом «Связующая нить поколений». Поздравить район пришли представители власти города и края, ветераны, руководители организаций, представители общественных объединений. Поздравляя собравшихся с праздником, глава администрации Ставрополя А. Джатдоев отметил, что благополучие Ленинского района – заслуга множества людей, чей ежедневный колоссальный труд обеспечивает стабильность не только района, но и всего города.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160905/leninskiy_rayon_stavropolya_otmetil_54y_den_rozhdeniya_96358.html